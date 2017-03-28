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Триумфальный выход Бухарова в игре с Бельгией

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
При счёте 1:3 бывший форвард «Зенита» сначала помог Алексею Миранчуку забить, а затем отличился сам.  

Второе подряд поражение в товарищеском матче грозило тренерскому штабу сборной России шквалом критики. Состав на матч с бельгийцами удивил двумя фамилиями – Акинфеев и Дзагоев. Возможности этих футболистов ЦСКА хорошо известны, почему бы не выпустить резервистов?

Дебют остался за россиянами: наконец-то завоевавший себе место в основе ЦСКА Виктор Васин отличился уже на 5-й минуте. Тренер бельгийской команды Роберто Мартинес выпустил трёх номинальных защитников, и все они – игроки очень известные (Алдервейрелд, Вертонген и Вермален). В дальнейшем вопросы возникли к обороне сборной России. Сначала Нойштедтер сбил в своей штрафной Бентеке, и Мираллас реализовал пенальти – 1:1. А перед перерывам Бентеке успел сделать дубль – 1:3.

Безрадостную картину для российских болельщиков исправил Александр Бухаров. Нападающий «Ростова» при счёте 2:3 забил спасительный гол на 2-й компенсированной минуте. «Питерец.ру» ждёт, кто скажут эксперты об этой ничьей сборной России.

Статистики уже вычислили, что Бухарову потребовалось 7 лет, чтобы забить первый гол за сборную!
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