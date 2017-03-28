ента новостей

00:43
СКА выиграл битву в Ярославле и повёл в серии 3–0
21:51
Без Алексея Шведа «Химки» беспомощны против ЦСКА
18:22
Эколог: причина зловония на севере Петербурга – коррупция
17:12
На КАД в районе Софийской улицы до конца апреля закроют движение
15:56
Обознались?
14:44
Смерть на ночном Выборгском шоссе
08:03
И феминистки тоже
07:31
Митинг против Медведева
07:14
Владимир Кириллов осмотрел здания будущей «Открытой сцены»
22:49
Фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга "Вешалка"
22:35
Ломбертс летом перейдёт в «Остенде»
22:20
Кирилл Панченко принёс «Динамо» победу над «Тосно»
20:03
Сергей Плотников дважды забил в ворота «Локомотива»
14:25
На Шлиссельбургском проспекте горел Volkswagen
13:11
В «перевертыше» на Просвещения пострадала девушка
08:22
Мадридские дела
07:58
Иеговистов запретят?
21:42
Война вновь напомнила о себе
21:25
Сборная России проиграла Кот'дИвуару в товарищеском матче – 0:2
19:26
Региональный памятник города заняли бомжи
18:51
Стрельба на ночной набережной
18:32
Львы покинут усадьбу Кушелева-Безбородко
09:31
Незаконная свалка
09:23
Концерт "Мумий Тролль" в Петербурге
09:18
Исторический Питерский Музей о сборе уникальных музейных единиц – зайцев
09:07
Строительство идет полным ходом…
23:27
«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме
22:20
Надувные женщины протестовали против испорченного воздуха
22:19
Телефон доверия для детей и подростков
21:57
Эвакуация машины сорвалась
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » СКА выиграл битву в Ярославле и повёл в серии 3–0

СКА выиграл битву в Ярославле и повёл в серии 3–0

0
0
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
photo.khl.ru
Третий матч серии между СКА и «Локомотивом» запомнится ещё и массовой дракой.

«Локомотив» снова проиграл, открыв счёт. В игре под номером 3 это сделал Павел Красковский, расправившийся с Динаром Хафизуллиным. Ярославцы были близки к тому, чтобы удержать 1:0, но пропустили в меньшинстве на 52-й минуте. Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был удалён за … бросок бутылки на лёд. Споры с судьями ни к чему ни привели, и СКА получил 2 минуты большинства. Никита Гусев смог поразить ворота Судницына за СЕКУНДУ до выхода пятого игрока у хозяев. В оставшееся время третьего периода команды заработали необязательные удаления, со знаком «минус» отличились Лугин и Рукавишников. А в овертайме победу СКА принёс давно не забивавший Александр Барабанов.

На экваторе матча случилась массовая драка, по итогам которой пятиминутные штрафы получили у СКА Рыков, Хохлачёв и Каблуков, а у «Локомотива» – Кронвалль, Накладал и Тальбо. СКА нужно выиграть ещё один матч в этой серии, чтобы попасть в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

На Востоке КХЛ магнитогорский «Металлург» выиграл оба домашних матча у «Ак Барса».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...

Похожие публикации

23-03-2017, 23:27
«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме
10-03-2017, 22:59
Неубедительный реванш СКА
25-03-2017, 20:03
Сергей Плотников дважды забил в ворота «Локомотива»
23-03-2014, 19:22
«СКА» в гостях попал под «Локомотив»
27-02-2016, 22:10
СКА снова победил «Локомотив» и повёл в серии 3—1
23-02-2016, 21:10
Срыв Бучневича не помешал СКА выиграть в Ярославле

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
82
Вчера, 14:44
Смерть на ночном Выборгском шоссе
0
134
25-03-2017, 13:11
В «перевертыше» на Просвещения пострадала девушка
0
102
23-03-2017, 15:29
Пьяные кульбиты
0
258
22-03-2017, 21:55
Школьный автобус перевернулся в придорожную канаву
Наверх