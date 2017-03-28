СКА выиграл битву в Ярославле и повёл в серии 3–0

«Локомотив» снова проиграл, открыв счёт. В игре под номером 3 это сделал Павел Красковский, расправившийся с Динаром Хафизуллиным. Ярославцы были близки к тому, чтобы удержать 1:0, но пропустили в меньшинстве на 52-й минуте. Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов был удалён за … бросок бутылки на лёд. Споры с судьями ни к чему ни привели, и СКА получил 2 минуты большинства. Никита Гусев смог поразить ворота Судницына за СЕКУНДУ до выхода пятого игрока у хозяев. В оставшееся время третьего периода команды заработали необязательные удаления, со знаком «минус» отличились Лугин и Рукавишников. А в овертайме победу СКА принёс давно не забивавший Александр Барабанов.

На экваторе матча случилась массовая драка, по итогам которой пятиминутные штрафы получили у СКА Рыков, Хохлачёв и Каблуков, а у «Локомотива» – Кронвалль, Накладал и Тальбо. СКА нужно выиграть ещё один матч в этой серии, чтобы попасть в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

На Востоке КХЛ магнитогорский «Металлург» выиграл оба домашних матча у «Ак Барса».