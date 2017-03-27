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Без Алексея Шведа «Химки» беспомощны против ЦСКА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
realnoevremya.ru
Вслед за вылетом из Кубка Европы «Химки» перенесли ещё один удар – разгром от ЦСКА на домашнем паркете.

«Химки» не смогли выиграть третий матч у испанской «Валенсии», и завершили выступление в Еврокубке. Теперь путь в Евролигу для команды Душко Ивановича (на фото) лежит через плей-офф Единой Лиги ВТБ. Но сегодняшний матч с ЦСКА может вызвать невольный вопрос: а не «сливают» ли химкинские баскетболисты своего главного тренера?

До четвёртой четверти у «Химок» ничего не получалось ни в атаке, ни в защите. Отсутствовал Алексей Швед, но ведь в распоряжении Ивановича есть и другие классные игроки. Однако сегодня «потащить» за собой подмосковную команду не смогли ни Эрл Роулэнд, ни Марко Тодорович, ни Джейкоб Пуллен, ни Робби Хаммел. Один лишь Сергей Моня (15 очков и 6 подборов) бился, как лев, но предотвратить разгром было выше сил капитана.

Лишь в четвёртой четверти химчане начали попадать, в итоге проиграв с разницей в 22 очка. Повеселил трибуны бывший игрок «Зенита» Иван Лазарев. Сначала на нем был зафиксирован неспортивный фол, а затем арбитры изгнали Лазарева с площадки за дисквалифицирующий фол.

Итог – победа ЦСКА со счётом 92:70, самым результативным стал Нандо Де Коло (18 очков).
Все по теме: баскетбол Кубок Европы Лига Европы
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