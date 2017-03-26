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» » Ломбертс летом перейдёт в «Остенде»

Ломбертс летом перейдёт в «Остенде»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
smotrisport.tv
Бельгийский защитник, отыгравший за «Зенит» 10 лет, определился с новым клубом.

Отметивший 20 марта 32-летие Никлас Ломбертс продолжит карьеру в «Остенде». «Питерец.ру» предполагает, что «Зенит» упустил момент, когда бельгийца можно было продать дороже. В результате сделки с «Остенде» «Зенит» получит 1,5 млн евро, а ведь Ломбертс – игрок сборной Бельгии.

Мирча Луческу откровенно игнорировал Ломбертса, который мог попасть в состав лишь на лишённую турнирного значения игру с «Алкмаром» в гостях. «Зенит» на тот момент набрал 100% очков в 5 турах группового турнира Лиги Европы.

Высокорослому Ломбертсу, мастеру игры при стандартах, мешали частые травмы. Хотя в сборной Бельгии футболиста ценили: за национальную команду своей страны Никлас выступает с 2006 года.

Эзекиль Гарай отличался ещё большей надёжностью, чем Ломбертс. Однако высокий профессионализм Лобертса, приобретённого у «Гента» за 4 млн евро, сомнений не вызывает. А Бранислав Иванович, который должен был заменить Ломбертса в обороне нашей команды, пока не акклиматизировался в «Зените».

Ломбертс – единственный легионер в «Клубе Легенд «Зенита».
Все по теме: футбол Зенит трансферы
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