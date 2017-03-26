Кирилл Панченко принёс «Динамо» победу над «Тосно»

«Питерец.ру» в своё время обратил внимание на то, что Кирилл Панченко мог оказаться в ФК «Тосно». Этот нападающий тогда тосковал на скамейке запасных ЦСКА: по иронии судьбы армейцы сейчас играют вообще без номинального форварда.

Турнирное положение таково, что выход «Динамо» и «Тосно» в высший футбольный дивизион представляется делом решённым. Отрыв от преследователей столь огромен, что отыграть его в оставшихся турах – задача фантастическая.

Счёт открыли тосненцы: Артём Милевский помог отличиться Максиму Палиенко на 35-й минуте. Но Панченко убедительно доказал, кто является MVP нынешнего первенства ФНЛ. Во втором тайме динамовский форвард забил дважды. Сначала Панченко отличился после рикошета от защитника Буйволова, а через несколько минут Кирилл нанёс точный дальний удар.

Несмотря на поражение, отрыв команды Дмитрия Парфёнова от идущего на третьем месте хабаровского СКА составляет 8 очков. Сегодня коллектив с Дальнего Востока победил «Тюмень», единственный гол забил бывший игрок «Тосно» Максим Астафьев.