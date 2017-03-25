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» » Сергей Плотников дважды забил в ворота «Локомотива»

Сергей Плотников дважды забил в ворота «Локомотива»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport.ru
Второй матч полуфинальной серии плей-офф получился не таким зрелищным, как первый.

Первый период сегодняшней игры прошёл с преимуществом «Локомотива», которое материализовалось в гол Лугина в большинстве. Однако вторую двадцатиминутку невский армейцы начали удачно: Ковальчук сравнял счёт в большинстве. А на последней минуте второго периода Плотников смог вывести СКА вперёд – 2:1. «Питерец.ру» отмечает, что эту шайбу Плотников забросил в ворота своей бывшей команды в формате 4Х4.

В третьем периоде игра ярославцев разладилась, а СКА смог забросить ещё дважды. Авторами шайб стали Прохоркин и Плотников, сделавший дубль. Редкий случай: СКА уступил сопернику по количеству бросков в створ ворот. Однако вратарь Коскинен сыграл образцово, предопределив победу СКА.

Теперь командам предстоят два матча в Ярославле. СКА ведёт 2–0, но не могут пока играть Павел Дацюк и Вячеслав Войнов. «Локомотив» уже показал свой характер в серии с ЦСКА, по ходу которой проигрывал. Но подопечные Кудашова при счёте 1–2 смогли выиграть три матча подряд.

В Восточном полуфинале магнитогорский «Металлург» завтра сыграет с «Ак Барсом».
Все по теме: хоккей СКА
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