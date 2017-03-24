Сборная России проиграла Кот'дИвуару в товарищеском матче – 0:2

Сборная Кот'дИвуара регулярно участвует в чемпионатах мира. На бразильском «Мундиале» африканцы откровенно сваляли дурака, не выйдя в плей-офф из слабой группы. Символ ивуарийского футбола Дидье Дрогба за сборную уже не выступает, но достойных исполнителей хватает.

«Питерец.ру» посчитал наиболее звёздным игроков в составе гостей защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Этот игрок обороны отметился в протоколе матча жёлтой карточкой. Станислав Черчесов выпустил в стартовом составе защитника «Зенита» Юрия Жиркова, хотя возможности этого опытного игрока хорошо известны.

Первый пропущенный нашей сборной гол стал следствием ошибки защитника «Спартака» Кутепова. А на 70-й минуте форвард «Кристал Пэлэс» Заа просто не заметил трёх защитников и сделал счёт 2:0. Атакующие действия российской команды сегодня явно разочаровали болельщиков. В стартовом составе вышел нападающий «Ростова» Александр Бухаров, которого во втором тайме заменил форвард «Рубина» Максим Канунников.

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