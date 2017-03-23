«Локомотив» оказал СКА достойное сопротивление, но проиграл в овертайме

За 34 минуты чистого игрового времени зрители «Ледового» увидели лишь одну заброшенную шайбу в исполнении Ярно Коскиранта. А за оставшуюся половину основного времени – сразу 7! «Локомотив» дважды выходил вперёд, при это во второй раз со счётом 4:2. Сначала Лугин сравнял счёт, затем Аверин вывел гостей вперёд. Патрик Хёрсли забросил первую из своих шайб, сделав счёт 2:2.

А вот голы Тальбо и Мосалёва привели к угрожающему преимуществу «Локомотива», который повёл с разницей в две шайбы на 48-й минуте. Никита Гусев в большинстве сократил отставание в счёте. А вот спасительную шайбу, которая принесла СКА овертайм, Коскиранта с передачи Антона Белова забросил за ДЕСЯТЬ секунд до сирены – 4:4!

В овертайме СКА не смог использовать удаление Эмиля Галимова, после чего попросил замену Коскинен. Появившийся на льду Шестёркин едва не пропустил после броска Контиола, но армейцев выручила штанга. Сразу же Ковальчук мог принести СКА победу, но проиграл дуэль Судницыну. А победную шайбу соорудил Гусев, но автором оказался Херсли.

СКА повёл в серии 1–0.