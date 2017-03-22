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» » «Тосно» сыграет с «Динамо» в 28-м туре чемпионата ФНЛ

«Тосно» сыграет с «Динамо» в 28-м туре чемпионата ФНЛ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Встреча лидеров первого дивизиона ожидает любителей футбола 26 марта.

«Питерец.ру» считает, что «Тосно» почти гарантировал себе повышение в классе на следующий сезон. Сейчас тосненцы прочно обосновались на втором месте в первом дивизионе. А второе место означает прямой выход в РФПЛ, без стыковых матчей.

А московское «Динамо» к радости своих болельщиков готовится вернуться в высший дивизион. Динамовцы за 27 туров набрали 59 очков, в активе «Тосно» – на 5 очков меньше. Идущие на третьем месте хабаровские армейцы уступают команде Парфёнова целых 11 очков, остальные команды отстали ещё сильнее.

26 марта лидеры встретятся между собой. Интересно, что обе предыдущие очные встречи остались за тосненцами. В 10-м туре команда из Ленинградской области смогла одолеть «Динамо» в гостях (1:0). А 26 октября прошлого года «Тосно» выбил «Динамо» из Кубка России, обыграв на своём поле со счётом 3:2.

Если тосненцы выиграли свой последний матч чемпионата, победив в гостях «Енисей», то динамовцы довольствовались ничьей с дублёрами «Спартака». Сбавил результативность Кирилл Панченко, которого в споре бомбардиров ФНЛ уже обошёл Хасан Мамтов из «Тюмени».

 
Все по теме: футбол ФК «Тосно»
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