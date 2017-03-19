«Зенит» смог приблизиться к «Спартаку»

Победа над «Арсеналом» получилась будничной. Ударная двухминутка в начале второго тайма принесла «Зениту» преимущество в два мяча. Счёт с пенальти открыл Доменико Кришито, а Данни с передачи Жулиано удвоил преимущество нашей команды. В стартовом составе сегодня вышли Лунёв, Иванович и Цаллагов.

После 20-го тура в копилке «Зенита» стало 39 очков, столько же – у ЦСКА. Армейцы победили в гостях «Терек» (1:0), единственный мяч забил Алексей Ионов. А «Спартак» не смог выиграть у «Локомотива», добившись лишь ничьей. Теперь у команды Карреры – 45 очков. Удастся ли «Зениту» отыграть гандикап в две победы?

Неожиданностью тура можно назвать победу «Томи» над «Амкаром» (1:0). «Рубин» с минимальным счётом проиграл в гостях «Уралу», пропустив уже на 11-й минуте.

В следующем туре «сине-бело-голубых» ждёт матч именно в Казани. А 15 апреля в Москве состоится решающий поединок в борьбе за золотые медали этого чемпионата: «Спартак» примет «Зенит». В последних турах соперниками «Зенита» станут «Краснодар» (дома) и «Локомотив» (в гостях).