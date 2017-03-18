ЦСКА и УНИКС потерпели обидные поражения в Евролиге

Серия поражений казанского УНИКСа продолжилась в игре с «Жальгирисом». В гостях УНИКС смог победить литовскую команду, а на своём паркете уступил. За 1:17 до финальной сирены УНИКС вёл после штрафных Кита Лэнгфорда – 77:76. Но попадание Вестермана из-за дуги сделало лидеров уже «Жальгирис». В итоге казанцы уступили всего 2 очка, потерпев девятое поражение подряд.

ЦСКА снова проиграл в Витории. В прошлом сезоне «Басконию» вёл за собой Яннис Бурусис, сейчас у команды из Испании новые лидеры. Поигравший в НБА Чейз Бадингер за 1:52 точным броском довёл преимущество «Басконии» до 5 очков. Но Милош Теодосич и Джеймс Огастин позволили ЦСКА догнать и перегнать соперника. За 40 секунд до конца основного времени армейцы вели 1 очко, но Ларкин реализовал средний бросок, который принёс победу хозяевам площадки. «Питерец.ру» предполагает, что эта победа обеспечит «Басконии» путёвку в плей-офф.

ЦСКА делит с «Реалом» 1–2 места в турнирной таблице Евролиги, УНИКС и «Милан» расположились в глубоком «подвале».