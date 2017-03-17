«Авангард» крупно победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии

И оборона «Ак Барса» даёт сбои, в чём убеждает сегодняшнее поражение казанской команды в Омске со счётом 1:4. Неутешительный итог пятого матча серии заставил болельщиков команды Билялетдинова снова вспомнить игру №3. После двух выездных побед «Ак Барс» вёл на своём льду со счётом 3:1, но проиграл в овертайме – 3:4.

Николай Лемтюгов смог открыть счёт на 12-й минуте, а на 30-й Антон Бурдасов увеличил преимущество «Ястребов». «Питерец.ру» обратил внимание, что 2 очка сегодня в составе «Авангарда» набрал защитник Евгений Медведев, который раскрылся именно в «Ак Барсе». Иржи Секач при счёте 0:3 забросил единственную шайбу гостей в дебюте третьего периода.

Оставшееся игровое время вместило в себя четвёртую шайбу «Авангарда» (Бурдасов сделал дубль) и матч-штраф Александра Пережогина. А ведь Пережогин – снайпер и корректный игрок, но неудачный толчок на борт привёл к удалению с площадки. Воспользоваться пятиминутным большинством «Ак Барс» не смог, и матч закончился крупной победой «Авангарда». Однако шестой матч в Казани выиграть омской команде будет очень сложно.