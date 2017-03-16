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СКА прошёл московское «Динамо» в Кубке Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport-express.ru
Точку в серии, выигранной петербургскими армейцами со счётом 4–1, поставила сухая победа на своём льду.

Микко Коскинен «засушил» свои ворота в пятом матче серии с динамовцами Москвы. «Питерец.ру» обратил внимание, что по воротам финна было нанесено всего 20 бросков, но «сухарь» Коскинена радует. Ведь в плей-офф ключ к победам – надёжная оборона.

Обе шайбы в ворота Александра Ерёменко были заброшены в равных составах. Открыл счёт на 35-й минуте Никита Гусев, удвоил преимущество СКА Илья Ковальчук. В третьем периоде подопечные Олега Знарка сыграли аккуратно, избежав удалений. СКА стал вторым полуфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина после магнитогорского «Металлурга».

А вот параллельный матч в Москве завершился неожиданно. Когда стало известно, что ворота «Локомотива» будет защищать Александр Судницын, многие могли подумать: без Алексея Мурыгина шансов у ярославцев почти нет. Однако сплоховала именно оборона ЦСКА, которая позволила «Локомотиву» к первому перерыву вести в счёте – 2:0. Оставшегося времени армейцам Москвы хватило лишь на одну заброшенную шайбу. «Локомотив» выиграл в гостях и повёл в серии 3–2.
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