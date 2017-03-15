Магнитогорский «Металлург» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Даже возвращение в строй Боченски не помогло «Барысу» затянуть серию с «Магниткой». «Питерец.ру» уверен, что несмотря на быстрый вылет во втором раунде, нынешний плей-офф стал самым успешным в истории «Барыса». Ведь казахстанская команда начала регулярный сезон с трёх поражений подряд. Само попадание в плей-офф для нынешнего «Барыса» можно назвать успехом, а команда Занковца смогла ещё и пройти «Трактор».

Сегодня «Барыс» до 46-й минуты вёл в счёте, но шайбы Коваржа и Ли превратили хозяев льда в догоняющих. Спасительную шайбу забросил не кто-то из тройки Боченски – Бойд – Доус, а Никита Михайлис. Роковым для исхода матча и серии стало удаление в овертайме Максима Семёнова. Коварж с передач Мозякина и Ли забросил победную шайбу, и «Металлург» выиграл.

В настоящее время идёт третий период четвёртого матча в серии «Ак Барса» и «Авангарда». Казанцы после голов Свитова и Попова вели со счётом 2:0, но Лемтюгов на 42-й минуте сократил отставание омичей до минимума. Если «Ак Барс» одержит победу, то одержит уже третью победу в серии.