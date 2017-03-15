СКА нужна ещё одна победа над московским «Динамо»

«Питерец.ру» видит, что тренеры и игроки СКА извлекли урок из поражения в первой игре серии. Для Олега Знарка противостояние с бывшим клубом – вопрос принципиальный. Можно ли считать, что вчерашние 4:1 в Москве приблизили окончание серии?

Интересно, что вчера динамовцы значительно превзошли армейцев по броскам (36 против 22). Это означает, что Микко Коскинен стал полноправным соавтором важнейшей кубковой победы. Свою первую шайбу в четвертьфинальной серии забросил вчера Сергей Широков, случилось это на последней минуте второго периода. Именно это взятие ворот Ерёменко стало победным. Тот же Широков помог Патрику Хёрсли забросить третью шайбу.

Остаётся лишь поставить точку в серии: матч №5 состоится в Санкт-Петербурге 16 марта. Для нашей команды лучше не затягивать серию – больше будет времени на отдых. Ведь в противостоянии ЦСКА и «Локомотива» счёт равный. Третий период четвёртого матча стал настоящим кошмаром для обороны ЦСКА – четыре пропущенных шайбы. В итоге «Локомотив» разгромил армейцев Москвы со счётом 5:1.