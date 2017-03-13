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» » Данис Зарипов сделал два хет-трика подряд в плей-офф

Данис Зарипов сделал два хет-трика подряд в плей-офф

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sport.kazanfirst.ru
Ведущее звено магнитогорского «Металлурга» снова вдоволь порезвилось в поединке с «Барысом».  

«Питерец.ру» помнит, что Мэтту Эллисону удавалось делать хет-трики в двух подряд матчах регулярного чемпионата КХЛ. Но Данис Зарипов второй матч подряд забивает по 3 шайбы в играх второго раунда Кубка Гагарина!

Правы оказались те, кто говорил: «Магнитка» ещё не показала всех своих возможностей. Увидеть всю силу «сталеваров» удастся в серии плей-офф с достойным соперником. «Куньнунь» и «Барыс», при всём уважении к этим командам, конкурировать с командой Ильи Воробьёва не в состоянии.

Данис Зарипов сегодня снова отметился хет-триком, который вряд ли порадовал астанинских зрителей. «Металлург» очень уверенно выиграл третью игру, убедительно показав: овертайм в прошлом матче был случайностью. К 56-й минуте «Металлург» вёл со счётом 5:1, расслабился и дважды пропустил. Интересно, что у «Барыса» хет-трик сделал Дастин Бойд. Счёт в серии стал 3–0 в пользу «Магнитки».

Сейчас проходит третий матч в противостоянии «Авангарда» и «Ак Барса». Этот поединок начался очень результативно: по итогам первого периода «Барсы» ведут – 3:1.
Все по теме: хоккей Кубок Гагарина
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