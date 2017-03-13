Матч-штраф Дацюка не помешал СКА обыграть в Москве «Динамо»

«Питерец.ру» не забыл, что Павел Дацюк четыре раза получал приз «Джентльмена Лиги» в НХЛ. Награду, именуемую «Леди Бинг Трофи», вручали Дацюку 4 сезона подряд – с 2006 по 2009 годы. Но накал третьего матча с «Динамо» сказался и на Дацюке, получившем 5+20 в критический момент матча.

Динамовцы, полные решимости выйти вперёд в серии, дважды вели в счёте. Трудно поверить, но Андрей Кутейкин снова забил с центра площадки – второй раз подряд! При счёте 1:2 СКА на 5 минута остался в меньшинстве, но хозяева своим шансом не воспользовались. К тому же схлопотал малый штраф Лукаш Кашпар, а роковым для хозяев стало удаление Терещенко.

СКА дважды забросил в большинстве и вышел вперёд – 3:2. А на 59-й минуте Илья Ковальчук поразил уже оставленные Александром Ерёменко ворота. СКА выиграл важнейший в психологическом плане матч, который складывался не в пользу команды Олега Знарка.

Тянул ли фол Дацюка против Алексея Цветкова на удаление до конца матча – разберутся хоккейные эксперты. Но на результат важнейшего матча это событие не повлияло.