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» » «Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина

«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
aif.ru
В нефутбольную погоду «Зенит» потерпел гостевое поражение, которое может сильно сказаться на итоговом распределении мест.

Если «Спартак» обыграет в этом туре «Анжи», то оторвётся от «Зенита» и ЦСКА уже на 8 очков. Сегодняшнее поражение команды Луческу огорчило тех, кто ждал борьбы за чемпионство до последнего тура чемпионата. «Питерец.ру» не склонен винить судейство, ведь «Амкар» можно было назвать удобным соперником. В первом круге «сине-бело-голубые» разгромили пермяков со счётом 3:0, не помог и отлично игравший тогда за «Амкар» голкипер Селихов.

Сегодня пермской команде хватило одного забитого гола, автором которого стал Григолаев. «Зенит» забил свой мяч уже в дебюте игры, но необъяснимое поведение Нету лишило команду гола. Португалец словно забыл, что стандарт назначен не у своих ворот, а у чужих, и … выбил мяч из-за линии ворот. Во втором тайме главный арбитр Турбин мог назначить пенальти в ворота Хомича, но не сделал этого. Итоговые 0:1 привели к сохранению отставания от имеющего матч в запасе «Спартака» на 5 очков.

За всю сегодняшнюю игру «Зенит» нанёс 12 ударов по воротам «Амкара», из которых 5 – в створ ворот Хомича. Но не забил и проиграл…
Все по теме: футбол Зенит
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