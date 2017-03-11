ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча

Болельщики «Томи» могли питать надежды на сегодняшний матч при виде стартового состава ЦСКА. В запасе остался Василий Березуцкий, а место форварда занял полузащитник Алексей Ионов. Помогать ему в атаке должен был Витиньо, попасть в состав которому помогла дисквалификация Романа Ерёменко.

Но Витиньо забил один из самых быстрых голов нынешнего чемпионата, и ЦСКА уже ко 2-й минуте повёл в счёте. Голкипер томичей Александр Мелихов в дальнейшем пропустил ещё трижды. ЦСКА уверенно выиграл в экспериментальном составе и доказал: с армейцами нужно считаться всем. В прошлом туре подопечные Гончаренко вдесятером удержали ничью с «Зенитом», а сегодня продемонстрировали атакующую мощь. Хотя «Питерец.ру» напоминает, что «Томь» является безнадёжным аутсайдером турнира – всего 9 очков в 19 турах. Армейцы догнали в таблице «Зенит», которому ещё предстоит сыграть в Перми с «Амкаром».

Ранее «Уфа» Сергея Семака обыграла дома «Крылья Советов» (1:0). В прошлом туре уфимцы смогли в гостях победить «Терек» с таким же счётом.