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Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
sport.kazanfirst.ru
«Ак Барс» смог выиграть и вторую гостевую встречу у «Авангарда», сделав серьёзную заявку на досрочное завершение серии в свою пользу.

«Салават Юлаев» противостоит «Ак Барсу» Зинэтулы Билялетдинова или «Авангард» – в нынешнем плей-офф пока нет разницы. Матчи проходят по сценарию одного режиссёра – главного тренера «Барсов». Сегодня подопечные Билялетдинова смогли сделать почти невозможное – не пропустили от обозлённого неудачей в стартовой игре «Авангарда».

Соотношение бросков в первом периоде красноречиво. Эмилю Гарипову пришлось отбить 11 бросков, а Доминику Фурху – всего 3. Но к третьему периоду «Авангард» выдохся, а гости смогли выйти вперёд. Это Фёдор Малыхин забросил, возможно, ключевую шайбу в этой серии на 57-й минуте. Роковым стало для хозяев льда удаление Михаила Юнькова. Но ведь «Ак Барс» до этого в меньшинстве выстоял, а в нужный момент смог забить.

На последней минуте апофеозом защитного мастерства казанцев стала шайба Йордана, которая и поставила точку в матче. «Питерец.ру» предполагает, чех просто выбрасывал шайбу из зоны, угодив в оставленные Фурхом омские ворота. «Ак Барс» выиграл и вторую игру в серии, а следующие два матча пройдут в Казани.

Можно уже поздравлять «Ак Барс» с выходом в следующий круг?
Все по теме: хоккей
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