Неубедительный реванш СКА

После матча главный тренер московских динамовцев Сергей Орешкин посетовал на большое количество удалений у своей команды. «Питерец.ру» цитирует наставника гостей:

«Не так просто выиграть игру, когда имеешь 22 минуты удаления. Будем разбирать ошибки…»

Оба гола СКА случились именно в большинстве. Открыл счёт вовсе не Ковальчук или Дацюк: с пятачка запихнул шайбу в ворота Евгений Кетов. Помогли Кетову отличиться Ярно Коскиранта и Антон Белов. А на 19-й минуте отличился Вадим Шипачёв: эта шайба и стала победной.

Во втором периоде обеим командам отличиться не удалось. А в третьем отрезке матча ворота Коскинена поразил Андрей Кутейкин, которому «Ледовый» хорошо знаком. Гостям не удалось организовать массированный последний штурм, и СКА отпраздновал первую победу в серии. Но счёт 2:1 показал, насколько трудно даются шайбы в ворота Александра Ерёменко.

Сравнялся счёт и в другой серии Западной конференции. «Локомотив», который достойно выглядел и в первой игре с ЦСКА, сегодня смог обыграть команду Квартальнова. Ярославцы забросили аж 4 шайбы в ворота Ильи Сорокина, победным стал гол Андрея Локтионова на 54-й минуте.