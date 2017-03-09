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» » Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
football.ua
Ростовчане смогли отыграться и добились ничьей – 1:1. Сейчас «Краснодар» играет с «Сельтой» в гостях.

Приезд «Манчестер Юнайтед» для футбольного Ростова – событие историческое. «Питерец.ру» обратил внимание, что в стартовом составе вышел Александр Бухаров, а не Сердар Азмун. Именно бывший форвард «Зенита» и сравнял счёт во втором тайме.

Вывел вперёд гостей Генрих Мхитарян (на фото), которому по-настоящему раскрыться в «МЮ» мешают травмы. На 35-й минуте Феллайни и Ибрагимович поучаствовали в голевой комбинации, которую Мхитарян и завершил. Гости имели возможность вырвать победу в компенсированное время, но Марсиаль забить не смог. Ничья на своём поле со счётом 1:1 оставляет «Ростову» мало шансов пройти английский суперклуб в Лиге Европы. Сегодня Жозе Моуриньо задействовал почти всех своих звёзд: не играл только вратарь Давид Де Хеа.

Бельгийский «Андерлехт» добился выездной победы над АПОЭЛом (1:0). «Аякс» проиграл в гостях «Копенгагену» (1:2), пропустив уже на 1-й минуте.

Сейчас «Краснодар» играет в Виго с «Сельтой» без Фёдора Смолова, который получил обидную травму в матче чемпионата России со «Спартаком».

 

 
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