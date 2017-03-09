«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи в своих сериях

«Авангард» и «Ак Барс» результативностью омских зрителей не порадовали. «Питерец.ру» поражён: «Барсы» вновь едва не удержали 1:0! Если бы Бурдасов и экс-казанец Медведев не соорудили ответный гол на 60-й минуте, то состоялся бы «сухарь» Гарипова. Радость игроков «Авангарда» была недолгой. Овертайм продолжался всего несколько минут и завершился голом Лукоянова. «Ак Барс» начал серию с победы, отобрав у соперника преимущество своей площадки.

От противостояния магнитогорского «Металлурга» и «Барсыса» любители хоккея ожидали результативного хоккея. Стартовый матч порадовал результативностью лишь поклонников «Магнитки». Фавориты обошлись без Сергея Мозякина, пропускавшего матч из-за плохого самочувствия. «Металлург» выиграл со счётом 4:0, по 2 очка набрали Данис Зарипов и Томаш Филиппи. У «Барыса» в протоколе отметился канадец Брендан Шиннимин – сразу 6 минут штрафа. Василий Кошечкин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Завтра СКА сыграет второй матч серии против московского «Динамо»: нужно побеждать!