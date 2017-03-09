Свежие новости

21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи в своих сериях
20:07
В Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка
18:27
Инцидент на улице Котельникова
16:04
«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов
15:19
Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов
07:20
Снова феминистки
07:00
Продукты почтой
23:30
Хет-трик Максима Карпова предопределил поражение СКА
20:37
Попугал? Положи гранату на место!
20:05
Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА
09:24
С 8 марта!
08:56
Появление кенгурят
06:56
Молодые да ранние
01:33
«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов
20:49
Горожан ждет выставка тюльпанов
20:32
В преддверии праздника...
16:59
Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?
15:05
Подполковник УФСИН умер, вопросы остались
13:46
Как это было…
12:38
Борьба со свалками
06:41
Появится аэроэкспресс
00:00
Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»
21:47
«Бомба» в Пулково
20:17
Трагедия на Васильевском
19:36
Пробки в Санкт-Петербурге вечером 6 марта
19:27
Редкий набор гадальных карт продали за 400 тысяч рублей
18:28
Очередной «сухарь» Сергея Бобровского в НХЛ стал историческим
08:34
Конкурс "Неизвестный Петербург"
08:31
В Русском музее открылась новая выставка
08:10
Навальный обвинил Медведева
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи в своих сериях

«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи в своих сериях

0
35
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.ak-bars.ru
Второй раунд плей-офф в Восточной конференции начался сегодня. Забить не удалось только «Барысу».

«Авангард» и «Ак Барс» результативностью омских зрителей не порадовали. «Питерец.ру» поражён: «Барсы» вновь едва не удержали 1:0! Если бы Бурдасов и экс-казанец Медведев не соорудили ответный гол на 60-й минуте, то состоялся бы «сухарь» Гарипова. Радость игроков «Авангарда» была недолгой. Овертайм продолжался всего несколько минут и завершился голом Лукоянова. «Ак Барс» начал серию с победы, отобрав у соперника преимущество своей площадки.

От противостояния магнитогорского «Металлурга» и «Барсыса» любители хоккея ожидали результативного хоккея. Стартовый матч порадовал результативностью лишь поклонников «Магнитки». Фавориты обошлись без Сергея Мозякина, пропускавшего матч из-за плохого самочувствия. «Металлург» выиграл со счётом 4:0, по 2 очка набрали Данис Зарипов и Томаш Филиппи. У «Барыса» в протоколе отметился канадец Брендан Шиннимин – сразу 6 минут штрафа. Василий Кошечкин отразил все 30 бросков по своим воротам.

Завтра СКА сыграет второй матч серии против московского «Динамо»: нужно побеждать!
Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

7-03-2017, 16:59
Первый раунд Кубка Гагарина оказался скучным?
31-01-2017, 22:08
«Нефтехимик» Андрея Назарова разгромил «Ак Барс» – 8:2
28-02-2016, 20:40
Финалист Кубка Гагарина близок к вылету из плей-офф
26-02-2016, 21:08
Московское «Динамо», ЦСКА и «Сибирь» ведут в своих сериях со счётом 3—0
9-10-2015, 22:02
КХЛ: «Магнитка», «Ак Барс» и ЦСКА рухнули в один день
9-12-2014, 20:17
«Магнитка» одолела СКА в овертайме

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
278
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
182
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
119
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
140
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх