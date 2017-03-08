Хет-трик Максима Карпова предопределил поражение СКА

Один Максим Карпов сегодня забросил больше, чем всё нападение СКА. Таков итог первого матча четвертьфинальной серии протии динамовцев Москвы. Красочное открытие с исполнением гимна вдохновило не хозяев «Ледового», а гостей. Карпов отрыл счёт на 6-й минуте, отличиться ему помогли Алексей Терещенко и Андрей Миронов.

Отыгрался СКА во втором периоде усилиями тройки Вадима Шипачёва. Но динамовцы снова вышли вперёд на 35-й минуте. На этот раз в голевой комбинации вместе с Карповым и Терещенко поучаствовал многоопытный Илья Никулин. Лишь на 54-й минуте СКА смог добиться овертайма, реализовав удаление Дениса Кокарева. Сразу же Николай Прохоркин получил 2 минуты штрафа, но оборона во главе с Микко Коскиненом выстояла.

В овертайме штаб Олега Знарка просмотрел нарушение численного состава, и это глупое удаление всё решило. Поймавший кураж Карпов добил шайбу в ворота после щелчка Юусо Хиетанена, и «Динамо» повело в серии.

Отличный матч провёл и динамовский вратарь Александр Ерёменко, отразивший 36 бросков по своим воротам.