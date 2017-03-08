Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА

ЦСКА по сложившейся в этом сезоне традиции открыл счёт. С передачи защитника Сергеева отличился признанный снайпер Стефан Да Коста. А в середине первого периода армейцы вели уже с перевесом в две шайбы. Но ярославцы оружия не сложили: нашёлся в их рядах свой герой. Чешский защитник Накладал дважды пробил Илью Сорокина, и на 27-й минуте счёт стал 2:2.

Тут же случилась потасовка Яна Муршака (на фото) и Павла Красковского. Оставшийся в шлеме Красковский одержал победу: получивший чувствительный удар Муршак в дальнейшем на лёд не вышел. Вскоре ЦСКА вновь вышел вперёд, наказав гостей за удаление Контиола. А на 48-й минуте Иван Телегин помог Сергею Андронову установить окончательный счёт матча – 4:2.

По ходу игры армейцы лишились Скотта, получившего серьёзную травму. Неизвестно, сыграет ли в следующем матче Муршак. Арбитры матч-штрафами никого не наградили: Красковский и Муршак схлопотали по 5 минут.

«Питерец.ру» следит за поединком СКА и московского «Динамо». Сейчас идёт овертайм, а основное время матча завершилось со счётом 2:2.