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» » Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА

Дубль Накладала не помог «Локомотиву» в первом матче серии с ЦСКА

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
rsport.ru
Помимо шести заброшенных шайб зрители стали свидетелями драки между Яном Муршаком и Павлом Красковским.

ЦСКА по сложившейся в этом сезоне традиции открыл счёт. С передачи защитника Сергеева отличился признанный снайпер Стефан Да Коста. А в середине первого периода армейцы вели уже с перевесом в две шайбы. Но ярославцы оружия не сложили: нашёлся в их рядах свой герой. Чешский защитник Накладал дважды пробил Илью Сорокина, и на 27-й минуте счёт стал 2:2.

Тут же случилась потасовка Яна Муршака (на фото) и Павла Красковского. Оставшийся в шлеме Красковский одержал победу: получивший чувствительный удар Муршак в дальнейшем на лёд не вышел. Вскоре ЦСКА вновь вышел вперёд, наказав гостей за удаление Контиола. А на 48-й минуте Иван Телегин помог Сергею Андронову установить окончательный счёт матча – 4:2.

По ходу игры армейцы лишились Скотта, получившего серьёзную травму. Неизвестно, сыграет ли в следующем матче Муршак. Арбитры матч-штрафами никого не наградили: Красковский и Муршак схлопотали по 5 минут.

«Питерец.ру» следит за поединком СКА и московского «Динамо». Сейчас идёт овертайм, а основное время матча завершилось со счётом 2:2.
Все по теме: хоккей
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