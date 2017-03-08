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» » «Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов

«Наполи» не смог пройти «Реал» в Лиге Чемпионов

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
therussiantimes.com/
Неаполитанцы снова открыли счёт и снова проиграли. Центральной фигурой ответной встречи стал полузащитник Дрис Мертенс.  

«Наполи» вышел на ответную игру с «Реалом» в оптимальном составе, лишь восстановившийся от серьёзной травмы поляк Милик остался в запасе. Первый тайм стал бенефисом Дриса Мертенса: реактивный бельгиец сначала забил сам, а потом угодил в штангу. Криштиану Роналду перед вторым ударом Мертенса имел возможность сравнять счёт – штанга! Задачей хозяев поля во второй половине игры был всего лишь один забитый мяч, который вывел бы команду Маурицио Сарри в четвертьфинал.

Но во втором тайме забивал только «Королевский Клуб». На 51-й минуте Серхио Рамос переиграл Рауля Альбиоля и сравнял счёт. А через несколько минут Рамос вынудил Мертенса послать мяч в собственные ворота – 1:2! Этот гол всё и решил: забить за оставшееся время ЧЕТЫРЕ мяча «Реалу» вряд ли удалось даже «Барселоне». В компенсированное время вышедший на замену Мората установил окончательный счёт – 3:1 в пользу «Реала».

«Питерец.ру» удручён повторным разгромом «Арсенала» от «Баварии»: лондонский клуб уступил в двухраундовой дуэли с космической разницей 2:10!
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