Очередной «сухарь» Сергея Бобровского в НХЛ стал историческим

Дела «Нью-Джерси» в этом сезоне идут плохо: «Дэвилз» потерпели седьмое поражение подряд. Основным виновником очередной неудачи «Дьяволов» стал Сергей Бобровский. Вратарь сборной России и «Коламбуса» уже в дебюте матча показал серьёзный настрой. «Блю Джекетс» 4 минуты провели в меньшинстве после удалений Сэма Ганье и Кайла Куинси, но забить «Нью-Джерси» не удалось. В дальнейшем Бобровский уверенно отразил все броский по своим воротам. Ничего не смогло поделать и ведущее звено «Дэвилз», где собраны Тайлер Холл, Кайл Палмиери и Трэвис Зейджак.

Решающим стал второй период, когда «Коламбус» смог дважды поразить ворота Кори Шнайдера. Сначала Дженнер запихал шайбу с пятачка, после чего высокое индивидуальное мастерство продемонстрировал Бьоркстранд. В третьем период Ганье добил шайбу с близкого расстояния и установил окончательный счёт – 3:0 в пользу «Коламбуса». А прекрасно проводящий этот сезон Бобровский записал себе в актив ещё один «сухой» матч. «Питерец.ру» отмечает, что атака «Нью-Джерси» в этом матче особой изобретательностью не блеснула, что не умаляет заслуг Бобровского.

Обозреватели предполагают, что Бобровский может по итогам сезона получить приз лучшему вратарю «регулярки» НХЛ.