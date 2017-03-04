Удаление Вернблума не помогло «Зениту» обыграть в гостях ЦСКА

«Питерец.ру» изучил стартовый состав «Зенита», в первую очередь – линию обороны. Неудача в Лиге Европы с «Андерлехтом» показала: оборона должна работать лучше. Мирча Луческу на этот раз оставил в запасе Бранислава Ивановича, выпустив в линии обороны Кришито, Анюкова, Нету и Жиркова. При этом Кришито играет центрального защитника – риск, который сегодня себя оправдал.

Лишь на замену вышел Олег Шатов, который на 83-й минуте появился на поле вместо Анюкова. «Зенит» к тому времени играл в большинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был изгнан Понтус Вернблум (на фото). Но дожать армейцев не получилось, и матч закончился со счётом 0:0.

Эта ничья на руку лидеру чемпионата – московскому «Спартаку». Имея матч в запасе, «красно-белые» опережают «Зенит» на 3 очка, а ЦСКА – уже на 7. В этом туре «Спартак» сыграет в гостях с принципиальным соперником – «Краснодаром». Раздосадованные вылетом из Кубка России краснодарцы наверняка попытаются отыграться на «Спартаке».

В ещё одном субботнем матче «Оренбург» одолел дома «Арсенал» со счётом 3:0.