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» » УНИКС потерпел седьмое подряд поражение в Евролиге

УНИКС потерпел седьмое подряд поражение в Евролиге

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
На своё паркете казанская команда добилась овертайма с «Анадолу Эфес», но не смогла сдержать Деррика Брауна.

УНИКС потерпел очередное обидное поражение. Сумев отыграть 15 очков отставания, казанцы не нашли сил на овертайм. Плохо обстояло дело с попаданиями с дальней дистанции, а у соперника нашёлся свой герой – Деррик Браун. Американский форвард набрал 24 очка, забросив ключевые броски именно в овертайме. А Евгений Пашутин не нашёл чёткого плана, как дожать «Эфес» в дополнительной пятиминутке. Итог – поражение со счётом 92:99, уже седьмое подряд. В последний раз УНИКС побеждал в Евролиге ещё 12 января, одолев «Бамберг» (63:58). Теперь казанский клуб делит последнее место в турнирной таблице с «Миланом», проигравшим три последних матча. А ведь «Эфес» не показался командой более высокого класса, хотя и подтвердил свои притязания на попадание в плей-офф.

Однако ложкой мёда остаётся стабильно высокая результативность Лэнгфорда. 33-летний защитник сегодня смог набрать 23 очка, промазав все 5 дальних бросков.

ЦСКА сегодня сыграет в гостях с «Барселоной». Первый матч армейцы выиграли на своём паркете – 92:76.

 

 
Все по теме: баскетбол Лига Европы
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