Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

СМИ уже обсуждают, кто мог бы возглавить «Салават Юлаев». Одна из очевидных кандидатур – Владимир Юрзинов-младший, успешно работающий в «Куньлуне». «Питерец.ру» вспоминает ход серии с «Ак Барсом», закончившейся поражением и увольнением Захаркина.

Плохо для уфимской команды то, что юлаевцы уступили во всех ключевых моментах этой серии. Показателен и третий матч, когда «Салават Юлаев» вёл со счётом 3:0, но позволил сопернику сравнять счёт. Выручил Энвер Лисин, забросивший победную шайбу на 52-й минуте.

А в остальных четырёх встречах подопечные Захаркина либо пропускали решающие шайбы на последних минутах, либо уступали в овертайме, как вчера. Чуда не произошло: кадрово ослабленный «Салават Юлаев» не смог противостоять мощному «Ак Барсу» Билялетдинова. Могла деморализующее подействовать и серия поражений, приключившая с «Салаватом» на финише регулярного чемпионата.

Но «Салават Юлаев» Захаркина запомнится любителям хоккея, как команда играющая и настроенная на атаку. Именно при Захаркина раскрылся в этом сезоне Кирилл Капризов, который обещает стать звездой мирового хоккея.