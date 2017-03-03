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» » Билялетдинов победил Захаркина в Кубке Гагарина

Билялетдинов победил Захаркина в Кубке Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport.ru
«Ак Барс» одолел в овертайме пятого матча «Салават Юлаев» и вышел в следующий раунд.

«Питерец.ру» признаёт: стратегия Билялетдинова оказалась состоятельнее линии Захаркина. «Ак Барс» и персонально Эмиль Гарипов превзошли «Салават Юлаев» в обороне. За пять матчей юлаевцы смогли поразить ворота казанцев всего лишь 8 раз, из них 4 – в игре № 3.

Сегодня во многом повторился сценарий четвёртой игры, когда «Салават Юлаев» спасся в последний момент, но проиграл. После шайбы Фёдора Малыхина «Ак Барс» занялся своим любимым делом – принялся удерживать преимущество в одну шайбу. И если бы не удаление Михаила Глухова в третьем периоде, подопечные Билялетдинова могли выполнить эту трудную хоккейную задачу. Но Денис Паршин с помощью подвернувшегося под бросок Захара Арзамасцева счёт сравнял. Уфимцы добились овертайма, но не смогли выиграть.

А победу «Ак Барсу» принесло ведущая тройка нападения. Иржи Секач (на фото) с передачи Джастина Азеведу поразил ворота Сведберга и завершил эту серию плей-офф. «Ак Барс» выиграл её в пяти матчах и оформил выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Игорь Захаркин попробует взять реванш в следующем сезоне…
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