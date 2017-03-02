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» » Соботка набрал 2 очка и помог «Авангарду» разгромить «Адмирал» – 6:0

Соботка набрал 2 очка и помог «Авангарду» разгромить «Адмирал» – 6:0

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.hawk.ru
Омичи вышли вперёд в серии со счётом, а магнитогорский «Металлург» обеспечил себе место в ¼ финала Кубка Гагарина.  

Два поражения подряд во Владивостоке сильно разозлили «Авангард». Сегодня «Ястребы» фактически решили исход пятого матча серии с «Адмиралом» ещё в первом периоде. Первую шайбу хозяев льда, которая в итоге стала победной, забросил Владимир Соботка (на фото). В дальнейшем чешский нападающий отметился ещё и результативной передачей, а встреча завершилась убедительной победой «Авангарда» со счётом 6:0. «Питерец.ру» обратил внимание, что тренерский штаб омской команды заменил Доминика Фурха на Олега Шилина в середине третьего периода. Фурх лишился «сухаря», Шилин не позволил «морякам» размочить счёт.

А вот магнитогорский «Металлург» катком прошёлся по «Куньлуню» – 8:2! По 5 очков в этом матче набрали Данис Зарипов и Ян Коварж, на счету Сергея Мозякина«всего» 3 очка. У завершившего сезон китайского клуба результативной передачей отметился защитник Туукка Мянтюля.

«Барыс» вышел вперёд в серии с «Трактором», сумев выиграть в дополнительное время. Победу казахстанской команде принёс точный бросок Мартина Сен-Пьера.

Сейчас продолжается матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», казанцы вышли вперёд после гола Фёдора Малыхина.
Все по теме: хоккей Кубок Гагарина
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