Соботка набрал 2 очка и помог «Авангарду» разгромить «Адмирал» – 6:0

Два поражения подряд во Владивостоке сильно разозлили «Авангард». Сегодня «Ястребы» фактически решили исход пятого матча серии с «Адмиралом» ещё в первом периоде. Первую шайбу хозяев льда, которая в итоге стала победной, забросил Владимир Соботка (на фото). В дальнейшем чешский нападающий отметился ещё и результативной передачей, а встреча завершилась убедительной победой «Авангарда» со счётом 6:0. «Питерец.ру» обратил внимание, что тренерский штаб омской команды заменил Доминика Фурха на Олега Шилина в середине третьего периода. Фурх лишился «сухаря», Шилин не позволил «морякам» размочить счёт.

А вот магнитогорский «Металлург» катком прошёлся по «Куньлуню» – 8:2! По 5 очков в этом матче набрали Данис Зарипов и Ян Коварж, на счету Сергея Мозякина – «всего» 3 очка. У завершившего сезон китайского клуба результативной передачей отметился защитник Туукка Мянтюля.

«Барыс» вышел вперёд в серии с «Трактором», сумев выиграть в дополнительное время. Победу казахстанской команде принёс точный бросок Мартина Сен-Пьера.

Сейчас продолжается матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», казанцы вышли вперёд после гола Фёдора Малыхина.