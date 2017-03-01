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» » «Локомотив» и московское «Динамо» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина

«Локомотив» и московское «Динамо» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport-express.ru
Именно динамовцы Москвы станут соперниками СКА по ¼ финала, а «Локомотив» поборется с ЦСКА.

«Питерец.ру» угадал трёх из четырёх полуфиналистов Западной конференции КХЛ. Лишь «Торпедо» смогло выиграть у московского «Динамо» всего один матч и завершило сезон. Однако у нижегородцев сегодня были уважительные причины – кадровые проблемы и судейство. Из-за повреждений не смогли сыграть в пятом матче серии ключевые хоккеисты команды Петериса Скудры – нападающие Каспарс Даугавиньш и Владимир Галузин. Последний пострадал от динамовца в четвёртой игре и выбыл из строя.

Да и судейство бригады арбитров Белов – Наумов показалось излишне строгим к торпедовцам. В третьем периоде, когда «Динамо» вело со счётом 2:0, матч-штраф получил Алексей Потапов. А за атаку Ерёменко двухминутным удалением был наказан ещё и Макмиллан. «Торпедо» выстояло и в формате 5Х3, и 5Х4. А после шайбы молодого Уракова нижегородцы затянули хозяев в нервную концовку. Но не смогли реализовать удаление Терещенко, который и поставил точку в матче – 3:1 и в пользу «Динамо».

«Локомотив» разгромил дома минское «Динамо» со счётом 4:1, снова блеснул Брэндон Козун. Сегодня легионер набрал 3 (1+2) очка. В нынешнем плей-офф Козун в среднем набирает по 2 очка за матч.

 

 
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