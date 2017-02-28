«-23» в Краснодаре означают фактический вылет «Зенита» из Еврокубка

«Локомотив-Кубань» виделся очень сильным соперником по плей-офф Еврокубка, но последний успехи «Зенита» в Единой Лиге ВТБ обнадёживали. Однако исход краснодарского матча, в котором «Зенит» уступил со счётом 52:75, стал холодным душем для игроков и болельщиков. «Питерец.ру» отмечает, что не смог сыграть Янис Тимма, но лаже без латвийского форварда так проигрывать было нельзя.

52 набранных очка за игру – что может быть хуже? Тревор Мбакве с 12 очками становится одним из двух (вместе с Сергеем Карасёвым) самых результативных игроков «Зенита» – когда такое бывало? Сегодняшний разгром в Краснодаре явно претендует на звание худшего матча в истории «Зенита».

После игры главный тренер «Локомотива» Обрадович заявил, что его команда смогла показать свои лучшие качества в самый ответственный момент. У победителей самыми результативными с теми же 12 очками стали американский защитник Марди Коллинз и греческий центровой Ян Вуюкас.

Ещё один матч ¼ финала Еврокубка также завершился разгромом гостей. Иерусалимский «Хапоэль» обыграл «Гран-Канарию» – 87:67.