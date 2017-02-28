Райт, Мянтюля, Капризов и Азеведу – герои дня в КХЛ

Игровой день начался с победы «Адмирала» над «Авангардом» в овертайме. Победную шайбу в ворота Доминика Фурха забросил Джеймс Райт. Помог канадцу отличиться Владимир Ткачёв, который возвращает былые кондиции. Омичам не помог дубль Антона Бурдасова.

«Питерец.ру» ожидал, что «Куньлунь» сможет «зацепить» один матч в серии с грозным магнитогорским «Металлургом». Сегодня китайский клуб смог обыграть соперника со счётом 3:1, в составе победителей 2 очка набрал Туукка Мянтюля. Вряд ли «Магнитка» проиграет матч №5, который состоится в Магнитогорске, на чём серия должна закончиться.

Атака «Салавата Юлаева» целых 59 минут безуспешно штурмовала ворота Эмиля Гарипова. Казалось, что «Ак Барс» сможет удержать счёт 1:0, но случилось хоккейное чудо. Это Кирилл Капризов (на фото) переправил в ворота шайбу после наброса Линуса Умарка. Случилось это за 44 секунды до конца основного времени. Но оставшегося времени казанцам хватило на то, чтобы вырвать победу. Уфимская оборона не смогла помешать Джастину Азеведу добить шайбу в ворота Никласа Сведберга. Эта победа позволила «Ак Барсу» повести в серии 3–1.