СКА и ЦСКА прошли в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина

Серия между СКА и «Витязем» оказалась предсказуемой. Подмосковные хоккеисты выполнили главную задачу сезона – впервые в истории клуба вышли в плей-офф. Однако против мощнейшего состава СКА команде Валерия Белова противопоставить оказалось нечего. Ко всему прочему подвела «Витязь» и вратарская линия. Харри Сятери сегодня пропустил несколько необязательных шайб, а четвёртый матч серии завершился с удручающим для хозяев льда счётом 7:1. Лучшим по очкам сегодня стал Евгений Дадонов, а у «Витязя» отметился результативным пасом Максим Афиногенов.

Ещё одним клубом, выигравшим серию 1/8 финала всухую, стал ЦСКА. Сегодня команда Дмитрия Квартальнова в овертайме сломила сопротивление «Йокерита». Рационализм армейцев в этой серии поражает: ЦСКА в энергосберегающем режиме выиграл все матчи, три из которых – в овертайме.

Минские динамовцы смогли размочить счёт в серии с «Локомотивом». А в Нижнем Новгороде «Торпедо» ожидала настоящая драма. Команда Скудры вновь, как и в третьем матче, повела со счётом 2:0. Однако столичное «Динамо» смогло сравнять счёт, а в овертайме решающую шайбу забросил Максим Карпов.