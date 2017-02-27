После победы над «Енисеем» баскетбольный «Зенит» сыграет с «Локомотивом»

«Зенит» в рамках Единой Лиги ВТБ выиграл уже 9 матчей, обыграв «Химки» и ЦСКА. В субботней игре с «Енисеем», завершившемся победой «Зенита» со счётом 94:78, лидера по результативности не было. Рубеж в 10 очков перешагнули Райан Тулсон (16 очков), Сергей Карасёв (14 очков) и Янис Тимма (13 очков). «Питерец.ру» особо отмечает 17 (!) передач Стефана Марковича. Серб лидирует в Лиге ВТБ по числу передач в среднем за матч – более 8. Вслед за баскетболистом «Зенита» идёт Хоакин Колом из УНИКСа (7,7).

У «Енисея» по 15 очков набрали легионеры – американец Фрэнк Элегар и нигериец Сулейман Браймох. 6 очков набрал бывший игрок «Зенита» Андрей Кощеев. В турнирной таблице «Зенит» поднялся на второе место с показателем побед и поражений 14–3.

Теперь «Зенит» попробует пройти в Еврокубке «Локомотив-Кубань», участника «Финала четырёх» Евролиги – 2015/2017. Состав железнодорожников сильно изменился: на место Энтони Рэндольфа и Малькольма Дилэйни пришли Кевин Джонс и Тейлор Рочести.

Первый матч – 28 февраля, ответный в Санкт-Петербурге – 3 марта.