Захаркин снова проиграл Билялетдинову в Казани

Уфимцы очень обидно проиграли первый матч, пропустив за секунду до конца основного времени. Сегодня «Салават Юлаев» резво начал, но забить быстрый гол у подопечных Игоря Захаркина не получилось.

А вот «Ак Барс» на два трудовых гола наиграл. Открыл счёт в большинстве Фёдор Малыхин, которому помогли отличиться Михаил Варнаков и Рафаэль Батыршин. А на старте третьего периода «Салават Юлаев» пропустил роковую для себя шайбу, автором которой стал Михаил Глухов. Гости смогли лишь отыграть одну шайбу усилиями Энвера Лисина (на фото). «Питерец.ру» считает, что неудачный матч провели лидеры уфимской атаки – Линус Умарк и Томас Мертль.

А вот «Трактор» смог нанести ответный удар «Барысу», ответив крупной победой на крупное поражение. Челябинцы выиграли со счётом 5:1, дубль сделал опытный Максим Якуценя. Плохи дела у «Адмирала»: дальневосточный коллектив не только снова проиграл «Авангарду», но и лишился форварда Роберта Саболича. Магнитогорский «Металлург» снова выиграл второй домашний матч у «Куньлуня» и ведёт в серии 2–0.