12 минут «Зенит» был в 1/8 финала Лиги Европы, но пропустил

Вот и закончился турнирный путь «Зенита» в Лиге Европы – 2016/2017. Триумфально выиграв группу, команда Мирчи Луческу споткнулась на бельгийском «Андерлехте». «Питерец.ру» вспомнил, что «Андердехт», как и «Зенит», является обладателем Кубка УЕФА. В 1983 году тогдашний капитан «Андерлехта» Франк Веркоторен поднял над головой этот трофей.

В ответном матче «Зенит» был очень близок к тому, чтобы выйти в следующий этап. В первом тайме активность Дзюбы и Жулиану привела к голу бразильца на 24-й минуте. А на 73-й минуте отличился уже Дзюба, который поразил ворота Рубена. Бельгийская команда активизировалась, но пропустила снова. Это Дзюба расправился с защитником и сделал точнейший пас на Жулиану, который не мог промахнуться.

Всё рухнуло на 90-й минуте, когда навес в зенитовскую штрафную обернулся точным ударом головой Телина. «Зенит» выиграл со счётом 3:1, но благодаря голу на чужом поле дальше прошёл «Андерлехт».

Ранее в следующий раунд Лиги Европы прошёл «Краснодар», фактически уже в 1/8 финала оказался и «Ростов». Сейчас ростовчане играют ответный матч со «Спартой», ведя по сумме двух встреч ПЯТЬ мячей.