СКА и «Локомотив» выиграли вторые матчи серий со счётом 7:2

Преимущество в две шайбы в первом матче трансформировалось в разгром в игре №2. Вратарь «Витязя» Игорь Сапрыкин после двух пропущенных шайб в первом периоде был заменён на Харри Сятери. Но финскому стражу ворот подмосковной команды повезло ещё меньше – в его ворота влетело ещё пять шайб. Победа со счётом 7:2 в День Защитника Отечества стала отличным подарков для всех поклонников нашей команды.

Отлично сыграл швед Патрик Хёрсли. На 28-й минуте защитник помог отличиться Евгению Кетову, на 44-й ассистировал Павлу Дацюку, а 47-й забил сам. «Питерец.ру» надеется, что Хёрсли станет тем самым результативным защитником-легионером, которого так не хватало СКА.

Минское «Динамо» получило в Ярославле те же семь «пробоин» от нападения «Локомотива». Дублем отметился Андрей Локтионов, которому помогал забивать поигравший в СКА Александр Кадейкин. Дежурная шайба Мэтта Эллисона вряд ли чем-то помогла гостям, которые уступают в серии со счётом 0–2.

Сегодняшние матч в Москве не завершились в основное время. Курьёзный гол Кутейкина помог московскому «Динамо» снова победить «Торпедо». А Сергей Андронов лишь во втором овертайме принёс ЦСКА победу над «Йокеритом».