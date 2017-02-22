Крис Ли набрал 2 очка в первом матче серии плей-офф с «Куньлунем»

Первый и второй периоды магнитогорского матча прошли с явным преимуществом «Металлурга». Томаш Филиппи отметился дублем, а защитник Крис Ли отдал две результативные передачи. Ли на 30-й минуте помог отличиться коллеге по обороне «Магнитки» Анипину, и хозяева льда довели счёт до разгромных 4:0.

Однако команда Владимира Юрзинова-младшего показала характер в третьем периоде. Схлопотавший до этого удаление «2+10» защитник «Куньлуня» Туукка Мянтюля решил не отставать от Ли. Финн дважды пробил Илью Самсонова, и гости сократили отставание в счёте до двух шайб. Забей Вярн в большинстве на последних минутах, «Магнитке» пришлось бы туго. Но «Металлург» удержал победу и повёл в серии.

«Авангард» во втором овертайме вырвал первую победу у «Адмирала» (2:1), победную шайбу забросил бывший игрок СКА Александр Кучерявенко. «Трактор» неожиданно развалился в матче с «Барысом», проиграв в Челябинске со счётом 2:5. А «Салават Юлаев» на последней секунде основного времени умудрился пропустить шайбу и проиграл «Ак Барсу» в Казани – 1:2.