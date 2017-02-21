Свежие новости

23:55
Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге
22:34
Наркоман изрезал коляску с ребёнком
21:06
Несданные произведения были подсчитаны в СПбГУ
21:01
День православной молодежи привлек к себе внимание многих жителей Петербурга
20:09
Обзор пробок Петербурга 21 февраля
18:43
Online-экскурсии на завод Coca-Cola пошли на «Взлёт»!
16:07
Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина – 2017
15:08
Автопохождения пьяного азиата
08:29
Да закройте его уже!
08:04
Вьетнамцы едут к нам
21:38
В Петербурге открылся первый молодежный литературный форум
21:01
«Химки» «привезли» УНИКСу «+25» в Казани
15:57
В Пушкинском районе задержан насильник
14:39
Нарушитель оказался угонщиком
12:40
В Петербурге разбираются в тонкостях военной кухни
12:21
Грабитель унёс кассовый аппарат
10:30
Осторожней со стихией
09:58
Кризиса не будет
09:30
Зимнее световое шоу
09:29
Выставка костюмов М. Шемякина
17:01
И в этот миг я выпадаю из окна
13:11
Вези меня, олень, в свою страну оленью!
23:12
Обновленная капелла
23:11
В Эрмитаже открыли выставку исламского искусства
20:26
Золотой финиш Шипулина в Хохфильцене: Россия выиграла эстафету
17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
15:46
Сотрудник ФСО не смог охранить самого себя
08:17
Налогов собрали больше
07:54
Поспешное решение?
21:58
Победа баскетбольного «Зенита» над ЦСКА – событие историческое!
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

0
14
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sportsdaily.ru
СКА начал плей-офф с победы над «Витязем» со счётом 3:1. А самым упорным стал один из московских матчей…

«Питерец.ру» дождался, чем закончится второй овертайм матча московского «Динамо» и «Торпедо». Бросок Максима Карпова с передачи Лукаша Кашпара принесли москвичам первую победу в серии. Но игра было столь упорной, что серия может затянуться на все семь матчей.

СКА ожидаемо обыграл «Витязь», забив подмосковной команде по шайбе в каждом периоде. На 20-й минуте Белов открыл счёт, реализовав большинство. Помогли защитнику отличиться Шипачёв и Дадонов. Но на 30-й минуте Макеев в равенстве сравнял счёт. Но вскоре Гусев реализовал удаление защитника «Витязя» Семёнова.

А в самом начале третьего периода Дадонов пробил Сятери и установил окончательный счёт – 3:1. Экс-игрок СКА Максим Афиногенов результативных баллов сегодня не набрал.

Помимо СКА и московского «Динамо» выиграли первые матчи своих серий «Локомотив» и ЦСКА. Московские армейцы забросили в ворота «Йокерита» 4 шайбы, дублем отметился защитник Киселевич. Завтра плей-офф начнётся и в Восточной конференции КХЛ. Наибольший интерес на Востоке вызывает противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

21-11-2016, 22:34
Игорь Шестёркин набрал 2 очка в игре с ЦСКА
17-09-2016, 22:21
Сила «Трактора» и вдохновение «Витязя»: очередной игровой день в КХЛ
25-02-2016, 22:35
СКА всухую разгромил «Локомотив» и повёл в серии 2—1
21-02-2016, 23:30
СКА проиграл первый матч серии плей-офф «Локомотиву» в овертайме
18-09-2015, 00:15
СКА только в овертайме обыграл «Слован»
28-09-2014, 23:39
Победная серия СКА продолжилась разгромом «Витязя» со счётом 7:1

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

1
139
18-02-2017, 17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
1
141
16-02-2017, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
0
126
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
308
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
Наверх