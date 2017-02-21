Афиногенов очков не набрал, а «Витязь» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

«Питерец.ру» дождался, чем закончится второй овертайм матча московского «Динамо» и «Торпедо». Бросок Максима Карпова с передачи Лукаша Кашпара принесли москвичам первую победу в серии. Но игра было столь упорной, что серия может затянуться на все семь матчей.

СКА ожидаемо обыграл «Витязь», забив подмосковной команде по шайбе в каждом периоде. На 20-й минуте Белов открыл счёт, реализовав большинство. Помогли защитнику отличиться Шипачёв и Дадонов. Но на 30-й минуте Макеев в равенстве сравнял счёт. Но вскоре Гусев реализовал удаление защитника «Витязя» Семёнова.

А в самом начале третьего периода Дадонов пробил Сятери и установил окончательный счёт – 3:1. Экс-игрок СКА Максим Афиногенов результативных баллов сегодня не набрал.

Помимо СКА и московского «Динамо» выиграли первые матчи своих серий «Локомотив» и ЦСКА. Московские армейцы забросили в ворота «Йокерита» 4 шайбы, дублем отметился защитник Киселевич. Завтра плей-офф начнётся и в Восточной конференции КХЛ. Наибольший интерес на Востоке вызывает противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева».