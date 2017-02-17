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Победа баскетбольного «Зенита» над ЦСКА – событие историческое!

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Вчерашнее выступление футбольного «Зенита» в Лиге Европы заслонило сенсацию, которую преподнёс «Зенит» баскетбольный.

Василий Карасёв смог обыграть ЦСКА в качестве главного тренера «Зенита». А ведь статистика встреч как «Зенита» так и его предшественника в высшем баскетбольном свете – подмосковного «Триумфа» – говорила сама за себя. «Питерец.ру» не вспоминает поражения «Триумфа», но для «Зенита» до вчерашнего дня лучшим матчем против армейцев Москвы был 20 марта 2016 года. Тогда «сине-бело-голубые» проиграли всего «-4».

Возможно, и ЦСКА сейчас находится не в лучшем состоянии. Показательны здесь необязательные поражения подопечных Итудиса в Евролиге. Ведя 15 очков к большому перерыву, «Зенит» смог удержать перевес, выиграв матч со счётом 90:77. Самым результативным в нашей команде стал Стефан Маркович, набравший 19 очков и раздавший 9 передач. У вернувшегося в строй Райана Тулсона – 15 очков и 4 передачи, Аарон Уайт сделал 11 подборов.

Эта сенсационная победа – первая в истории клуба! – помогла «Зениту» подняться на третью строчку в таблице Единой Лиги ВТБ. Впереди – только проигравший второй матч в чемпионате ЦСКА и «Локомотив-Кубань».
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