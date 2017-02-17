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» » В Брюсселе «Андерлехт» оказался «Зениту» не по зубам

В Брюсселе «Андерлехт» оказался «Зениту» не по зубам

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
reuters.com
Поражение со счётом 0:2 в первом матче плеф-офф Лиги Европы осложнило «Зениту» задачу выхода в следующий круг.

Перед матчем было ощущение, что «Зенит» и пропустит, и забьёт. Пропустили «сине-бело-голубые» слишком быстро – уже на 5-й минуте. Это Ачеампонг опередил Ивановича и поразил ворота Лодыгина. «Андерлехт» перешёл на тактику игры на контратаках, и смог повести со счётом 2:0 ещё в первом тайме. Ошибка в центре поля привела к прорыву в штрафную Лодыгина, а с ударом того же Ачеампонга в ближний угол наш вратарь не справился. А через несколько минут в ворота «Зенита» мог влететь и третий мяч, но выручил Лодыгин.

Перед перерывом Артём Дзюба после отличного навеса Жиркова мог «размочить» счёт, но не попал в створ ворота. Во втором тайме Мирча Луческу выпустил на поле Мака, Данни и Юсупова, но гола в ворота «Андерлехта» не случилось. Во концовке второго тайма «Андерлехт» мог довести счёт до 3:0 – мимо.

«Питерец.ру» отмечает с положительной стороны только Доменико Кришито. Итальянский защитник цепко играл весь матч, а вот правый фланг обороны действовал значительно хуже. В составе «Андерлехта» полный матч сыграл Массимо Бруно, выходивший на поле против «Зенита» 6 ноября 2012 года в матче Лиги Чемпионов.
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