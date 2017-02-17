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СКА разгромил «Сочи», но остался вторым в КХЛ

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Крупная победа над сочинцами не помогла СКА вернуться на первую строчку, потому что ЦСКА тоже победил.

«Питерец.ру» предполагает, что СКА мог упустить победу в регулярном сезоне КХЛ в прошлом туре. То домашнее поражение от «Спартака» (2:4) позволило московским армейцам догнать и обогнать СКА.

После конфуза в поединке с «красно-белыми» наша команда отыгралась на ХК «Сочи», заодно лишив гостей последних шансов на попадание в плей-офф. Дубль сегодня сделал Вадим Шипачёв, а победную шайбу забросил Илья Ковальчук (на фото). У сочинцев две шайбы забросил шведский защитник Оскар Фантенберг. Итоговый счёт – 6:2 в пользу СКА.

Однако ЦСКА не оступился в домашней встрече с серьёзным соперником – нижегородским «Торпедо». Подопечные Дмитрия Квартальнова выиграли первый период со счётом 3:1, отличились у хозяев льда Мамин, Ожиганов и Киселевич. А вот 2 очка Каспарса Даугавиньша не помогли торпедовцам избежать поражения со счётом 2:4.

В последнем туре СКА встретится с «Торпедо», а ЦСКА – со «Спартаком». Вряд ли ЦСКА упустит первое место, поэтому соперником СКА в первом раунде плей-офф с очень большой вероятностью можно назвать «Витязь».
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