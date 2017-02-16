Свежие новости

21:13
«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0
16:58
Районы Северной столицы, облюбованные угонщиками
13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
09:33
Петербуржцы растопили ледовое сердце
09:22
Конкурент из Казахстана
09:00
Смерть жирафа
22:31
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, Рунгальдер – третья
21:44
Пулемёт под полом гаража
20:38
На реконструкцию закрыли башню Святого Олафа
18:06
Московские жулики облюбовали Северную столицу
13:11
«Пари Сен-Жермен» разгромил «Барселону» в Лиге Чемпионов – 4:0
08:30
Шнуров призывает делать селфи на своей выставке
07:03
Закройте полигоны!
06:57
Против Дрозденко
23:56
СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»
21:37
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф
20:51
Цекало и Смирнова выступили перед выпускниками петербургского университета
19:27
Дымовая завеса перепугала взломщика
18:26
С битой, ножом, вилкой и … арбалетом
15:46
В Петербурге началось движение театральной «мобилизации»
09:51
Главная проблема неприятного запаха - отсутствие политической воли
09:42
Развитие метро
09:16
Температурные качели
09:10
Благотворительный бал для детей-сирот
23:17
Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона
21:23
Смертельно опасное курение
21:00
На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"
19:50
Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля
17:00
Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi
16:21
Татьяне Тарасовой – 70!
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0

«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0

0
37
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.sport.ru
Победу команде Игоря Шалимова принёс гол новобранца из Швеции Виктора Клаессона.  

ФК «Краснодар» своим матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы возобновил футбольный сезон для российских команд. Итоговые 1:0 стали удовлетворительным результатом: краснодарцы не пропустили, но и преимущества в один мяч может не хватить для ответного матча.

Игорь Шалимов выпустил в основном составе эквадорского защитника Кристиана Рамиреса и шведского хавбека Виктора Клаессона (на фото). Последний стал автором единственного гола, отличившись уже на 4-й минуте. В дальнейшем игра проходила в равной борьбе, и отличиться командам больше не удалось.

«Питерец.ру» обратил внимание, что тренером «Фенербахче» является Дик Адвокат. Краснодарская защита смогла нейтрализовать атакующий потенциал «Фенера», в составе которого играли Джермейн Ленс, Мехмет Топал и вышедший на замену экс-спартаковец Эммануэль Эменике.

В ответной встрече «Краснодару» придётся нелегко: в Стамбуле «Фенербахче» обыграл в групповом турнире «Манчестер Юнайтед» (2:1). Сегодня же состоятся матчи «Ростова» со «Спартой» и «Зенита» с «Андерлехтом».
Все по теме: футбол Лига Европы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

23-12-2016, 22:56
Баскетбольный ЦСКА провалил овертайм с «Фенербахче»
7-12-2016, 01:01
«Ростов» присоединился к «Зениту» в Лиге Европы
15-09-2016, 22:44
«Зенит» едва не опозорился в игре с «Маккаби» в Лиге Европы
3-08-2016, 23:51
«Ростов» прошёл «Андерлехт» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА
28-07-2016, 11:52
Шкртел и «Фенербахче» победили «Монако» в квалификации Лиги Чемпионов
5-04-2015, 11:50
Бруну Алвеш едва не разбился вместе с «Фенербахче» после ранения водителя автобуса

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
0
107
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
264
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
0
134
11-02-2017, 22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
Наверх