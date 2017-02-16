«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0

ФК «Краснодар» своим матчем с «Фенербахче» в Лиге Европы возобновил футбольный сезон для российских команд. Итоговые 1:0 стали удовлетворительным результатом: краснодарцы не пропустили, но и преимущества в один мяч может не хватить для ответного матча.

Игорь Шалимов выпустил в основном составе эквадорского защитника Кристиана Рамиреса и шведского хавбека Виктора Клаессона (на фото). Последний стал автором единственного гола, отличившись уже на 4-й минуте. В дальнейшем игра проходила в равной борьбе, и отличиться командам больше не удалось.

«Питерец.ру» обратил внимание, что тренером «Фенербахче» является Дик Адвокат. Краснодарская защита смогла нейтрализовать атакующий потенциал «Фенера», в составе которого играли Джермейн Ленс, Мехмет Топал и вышедший на замену экс-спартаковец Эммануэль Эменике.

В ответной встрече «Краснодару» придётся нелегко: в Стамбуле «Фенербахче» обыграл в групповом турнире «Манчестер Юнайтед» (2:1). Сегодня же состоятся матчи «Ростова» со «Спартой» и «Зенита» с «Андерлехтом».