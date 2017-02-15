Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, Рунгальдер – третья

Победа Лауры Дальмайер в сегодняшней гонке преследования в Хохфильцене оказалась уверенной. Немка допустила промах на первом огневом рубеже, но на финише «привезла» Габриэле Коукаловой из Чехии почти 25 секунд. Чешская биатлонистка записала себе в пассив единственный смазанный выстрел и довольствовалась серебряной медалью.

А вот итальянка Алексия Рунгальдер наглядно продемонстрировала, как ошиблись букмекеры. Они предлагали ставки, сделает ли Рунгальдер 3 промаха или нет. В итоге Рунгальдер, как и Екатерина Аввакумова и Дуня Здовц, отстрелялась чисто. Показав итоговый результат на 1:45 хуже, чем у Дальмайер, Рунгальдер смогла завоевать бронзу. Всё решил промах финки Мари Лаукканен на третьем рубеже, отбросивший её на четвёртую позицию.

Россиянки сегодня не порадовали. Ольга Подчуфарова с двумя промахами проиграла Дальмайер более 4-х минут. Ирина Старых промахнулась трижды, Татьяна Акимова и Светлана Слепцова – по 5 раз. Провалили гонку француженка Мари Дорен-Абер (4 промаха) и австрийка Лиза-Тереза Хаузер (5 промахов).