«Пари Сен-Жермен» разгромил «Барселону» в Лиге Чемпионов – 4:0

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария (на фото) в свой день рождения забил два гола в ворота «Барселоны». Первый из них – ударом со штрафного, второй – дальним ударом. «Питерец.ру» заметил, что 14 февраля день рождения был и у Эдинсона Кавани, и уругваец тоже забил. Ещё один гол в ворота тер Штегена отправил перешедший по ходу сезона из «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер.

Наверняка смотрел вчерашний матч капитан «Зенита» Артём Дзюба: главным тренером «ПСЖ» является Унаи Эмери. Вчерашние 4:0 с «Барселоной» с Месси, Неймаром и Суаресом в составе могли стать лучшим матчем парижской команды за историю выступлений в Еврокубках. В середине 90-х «Пари Сен-Жермен» выдал незабываемый сезон в Лиге Чемпионов, тогда блистал Джордж Веа. А в 2012–2016 годах за «ПСЖ» выступал Златан Ибрагимович.

Ключевым моментом для перспектив «Барселоны» может стать попадание в штангу защитника Юмтити в концовке парижской игры. Ведь при 1:4 «Барселона» могла рассчитывать на 3:0, но забить 4 и более мячей и не пропустить от «ПСЖ» с Кавани, Ди Марией и Дракслером – возможно ли такое?