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» » СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»

СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fratria.ru
После этого поражения невские армейцы уступили первую строчку в турнирной таблице чемпионата КХЛ ЦСКА.  

 

Если поражение по буллитам от «Магнитки» было поправимым, то домашняя осечка в игре с «красно-белыми» может дорого обойтись СКА. Лидировать на протяжении всего сезона и в последних турах упустить победу в регулярном чемпионате – очень обидно. «Питерец.ру» особо отмечает, что для «Спартака» этот матч ничего не решал: спартаковцы остались аутсайдерами Западной конференции.

Как объяснить потерю концентрации при счёте 1:0 в пользу СКА, когда наша команды дважды пропустила за 50 секунд игрового времени? Сначала бывший игрок СКА Дмитрий Калинин (на фото) помог отличиться Васильеву, затем Дыбленко вывел гостей вперёд. А к середине второго периода «Спартак» вёл уже со счётом 4:1, шайба Ильи Ковальчука на 54-й минуте ничего исправить не смогла.

После 58 туров у ЦСКА и СКА – по 131 очку, но москвичи находятся выше по дополнительным показателям. Финишировав вторыми, СКА вероятнее всего получит в соперники по первому раунду плей-офф подмосковный «Витязь». Эта команда набрала хороший ход, сегодня обыграв «Куньлунь» (5:3).
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