Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона

«Сахалин» и «Протон» являются прямыми конкурентами «Ленинградки» за «восьмёрку». «Питерец.ру» изучил турнирную таблицу: петербургская волейбольная команда в 16 турах набрала 13 очков при разнице партий 21–40. Занимающий восьмую строчку «Сахалин» провёл 17 матчей и заработал 15 очков при идентичной с «Ленинградкой» разнице партий. «Протон» за 16 игр набрал 17 очков (24–36). Весьма вероятно, что решающим фактором станут личные встречи между этими командами. «Ленинградка» в конце января обидно уступила «Сахалину» на своей площадке со счётом 2–3, хотя подопечные Александра Кашина выиграли первую и вторую партии.

А соперники у «Ленинградки» в заключительных турах чемпионата очень сильные – московское «Динамо» и «Уралочка – НТМК» (Свердловская область). Динамовки являются лидерами турнирной таблицы, «Уралочка» идёт на третьем месте. Но набирать очки необходимо, иначе восьмого места не видать.

Свой последний матч «Ленинградка» выиграла у «Метара» из Челябинска со счётом 3–0 (25:23, 25:18, 25:2).